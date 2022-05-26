اختتام بطولة الجمهورية لتحدي اللياقة البدنية الأولى للشباب والشابات

اللاذقية-سانا

اختتمت اليوم بطولة الجمهورية لتحدي اللياقة البدنية الأولى للشباب والشابات التي أقامها اتحاد بناء الاجسام في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية.

وأسفرت نتائج فئة الشباب عن فوز عدنان عقاد بالمركز الأول تلاه محمد فنصة ثم محمد زيدان وعلي علوش وحمزة حسيني وغدير ابراهيم ومحمد خياطة.

وفي فئة الشابات جاءت سارة عبود أولاً تلتها حنان داوود ثم مريام فرحات ونور عبدالله ويارا المحمد وريم عزيز وغزل سعد.

وحل منتخبا حماة ودمشق أولاً بالترتيب العام للفرق بفئتي الشباب والشابات على التوالي.

رئيس اتحاد بناء الأجسام منار هيكل قال في تصريح لسانا إن هذه البطولة هي الأولى التي يقيمها الاتحاد لتحدي اللياقة البدنية على مستوى الجمهورية للشباب والشابات وكانت ناجحة فنياً وتنظيمياً مضيفاً أن البطولة أفرزت مواهب مبشرة لمستقبل اللعبة.

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