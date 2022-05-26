دعماً للسياحة الثقافية .. كلية السياحة بجامعة دمشق تواصل  لقاءاتها العلمية

دمشق-سانا

بهدف دعم السياحة الثقافية تواصل كلية السياحة في جامعة دمشق لقاءاتها العلمية بما ينعكس بالفائدة على الكلية وأساتذتها وطلابها.

وخلال محاضرة إقامتها الكلية اليوم بعنوان “السياحة الثقافية في مرحلة إعادة الإعمار .. أسواق حلب القديمة أنموذجاً” تم التركيز على تجربة ترميم سوق السقطية في حلب الذي نفذته مؤسسة الآغا خان الثقافية .

الدكتور رسلان خضور عميد كلية السياحة أوضح أن هذا النشاط يندرج ضمن اللقاءات العلمية للكلية من خلال خطتها حول استضافة واستقبال شخصيات وممثلين عن جهات حكومية ومنظمات دولية لها تجربتها في المجالات السياحية والثقافية مؤكداً أهمية تفعيل التعاون مع مؤسسة الآغا خان للخدمات لما له من فائدة على الكلية وأساتذتها وطلابها.

الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي لمؤسسة الآغا خان الثقافية في سورية بين أن الهدف الأساسي من المحاضرة تقديم الإفادة لأوسع شريحة من الطلاب وتعريفهم بالمشاريع الميدانية التي قامت بها المؤسسة في مجال الثقافة السياحية إضافة إلى أن الفرص متاحة لدخولهم سوق العمل في ظل توفر الإمكانيات والأدوات .

وأشار الدكتور إسماعيل الى تجربة المؤسسة في ترميم سوق السقطية في حلب موضحاً أنه يعد مشروعاً وطنياً بامتياز بخبرات محلية اشتغلت به أيادي طلاب كليتي الهندسة المعمارية والهندسة المدنية في جامعة حلب.

ولفت اسماعيل إلى أن مشروع سوق السقطية اكتسب شهرة عالمية من خلال فوزه بجائزة ايكروم الشارقة كأحد أهم مشاريع الترميم والحفاظ على التراث الثقافي معتبراً أنه مشروع رائد في مرحلة إعادة الإعمار .

حضر المحاضرة وزير السياحة محمد رامي رضوان مارتيني ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان.

هيلانة الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency