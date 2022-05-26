روسيا وإيران تؤكدان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن

دوشنبه-سانا

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخانيأهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الأمن.

وخلال محادثاتهما في العاصمة الطاجيكية دوشنبه اليوم أشار باتروشيف وشمخاني إلى أن جملة كبيرة من التحديات والأخطار في الموقف الجيوسياسي الراهن في العالم تطرح أمام روسيا وإيران ما يستوجب مزيداً من التنسيق والتعاون بينهما في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان مجمل مسائل التعاون الثنائي بين مؤسسات وهيئات حفظ النظام وآفاق ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية كما بحثاً بالتفصيل القضايا الدولية.

وكان باتروشيف وشمخاني وصلا إلى طاجيكستان في وقت سابق للمشاركة في مشاورات متعددة الجوانب حول أفغانستان.

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