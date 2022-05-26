رخص لمشروعات سياحية في السويداء بتكلفة نحو 10 مليارات ليرة

السويداء-سانا

منحت وزارة السياحة رخص التأهيل والإشادة السياحية لثلاثة مشروعات في محافظة السويداء بتكلفة 9.800 مليارات ليرة وتؤمن حوالي 300 فرصة عمل لخريجي المعاهد والمدارس الفندقية وأصحاب الخبرات السياحية.

وأوضح مدير سياحة السويداء يعرب العربيد في تصريح لمراسل سانا أن المشروع الأول هو مطعم من الدرجة الأولى ثلاث نجوم وكافيتريا وصالات ألعاب داخلية وخارجية وتيراسات في بلدة أم الزيتون بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 6.5 مليارات ليرة وبعدد كراسي 345 كرسي ويؤمن نحو 250 فرصة عمل.

وبين العربيد أن المشروعين الآخرين تم منحهما رخصة التأهيل السياحي أحدهما مطعم وصالة العاب متنوعة لجميع الأعمار وتراسات خارجية من الدرجة الثانية بسوية نجمتين في منطقة كوم الحصى على طريق السويداء القريا وبتكلفة نحو 2.5 مليار ليرة ويؤمن نحو 25 فرصة عمل فيما المشروع الآخر عبارة عن مسبح وملحقاته من الدرجة الثانية بسوية نجمتين في بلدة أم الزيتون وبتكلفة نحو 800 مليون ليرة ويوفر نحو 25 فرصة عمل.

سهيل حاطوم

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