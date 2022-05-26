الخارجية الإيرانية: الإدارة الأمريكية راعية للتنظيمات الإرهابية

طهران-سانا

أكد سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الإدارة الأمريكية وباعتبارها راعية التنظيمات الإرهابية لا تدخر جهداً من أجل دعمها وحمايتها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن المتحدث باسم الخارجية قوله رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن أمس على مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني أن “إيران وقواتها المسلحة الرسمية والقانونية وخاصة قوات القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية تشكل على الدوام كابوساً للجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة, وقد فرضت الإدارة الأمريكية خلال السنوات الماضية أنواع الحظر الظالم وغير القانوني على الشعب الإيراني وأبنائه كما قامت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب باغتيال القائد قاسم سليماني”.

وأضاف خطيب زاده أن إدارة جو بايدن ورغم تصريحاتها المخادعة تنتهج نفس هذه السياسة الفاشلة والإجراء الأخير بفرض حظر جديد على إيران دليل آخر على سوء نوايا الإدارة الأمريكية تجاه الشعب الإيراني ومواصلة سياسة الضغوط القصوى مشيراً إلى أن الحظر الأحادي الجانب يعد نقضاً صارخاً للقوانين الدولية ولا يهدف إلا لخلق مزيد من المتاعب للشعب الإيراني والمنطقة وتأجيج الاضطرابات.

وشدد خطيب زاده على أن هذه الأساليب لن تؤثر على إرادة الشعب الإيراني وحكومته في متابعة الأهداف السامية ومن بينها إزالة الإرهاب من المنطقة مؤكداً إن من حق إيران اتخاذ الرد المناسب في إطار القوانين الدولية.

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