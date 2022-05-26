بوتين: روسيا مستعدة للمساهمة في التغلب على أزمة الغذاء العالمية

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة في التغلب على أزمة الغذاء العالمية من خلال تصدير الحبوب والأسمدة شرط رفع القيود ذات الدوافع السياسية من قبل الغرب.

وقال بيان للخدمة الصحفية للرئاسة الروسية إن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس بوتين حيث ناقش الجانبان الوضع في أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن العمل جار لتأسيس حياة سلمية في مدن دونباس المحررة إضافة إلى الخطوات التي اتخذتها روسيا لضمان سلامة الملاحة بما في ذلك الافتتاح اليومي للممرات الإنسانية لخروج السفن المدنية من موانئ بحر آزوف والبحر الأسود موضحاً أن من يمنع هذا الخروج هو الجانب الأوكراني.

وأضاف البيان أن الطرفين قدما تقييمات أساسية لعملية المفاوضات التي جمدتها كييف وبشأن موضوع أمن الطاقة حيث عبر بوتين عن نية روسيا ضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لإيطاليا بالأسعار المحددة ووفق العقود الموقعة.

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