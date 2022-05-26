الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء حارة نسبياً وسديمية في عدة مناطق

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة وخاصة في المنطقة الغربية والجنوبية وسديمياً مغبراً وخاصة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة بينما تكون معتدلة مع هبات نشطة أحيانا تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..