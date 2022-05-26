لافروف: الإملاءات الغربية الوقحة تتجاوز كل الحدود

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “الإملاءات والديكتاتورية الوقحة من جانب ممثلي التحالف الغربي تجاوزت كل الحدود”.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة RT نشرت مقتطفات منها اليوم أن “ممثلي هذا التحالف يبتزون الدول الأخرى بناء على مواقف معينة وعبر تهديدات مباشرة بأنهم سيندمون ويعاقبون إذا لم ينضموا إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ومع ذلك فإن رد فعل كل الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية يظهر أن هذه الدول لا تريد التضحية بكرامتها الوطنية وتنفيذ الإملاءات الغربية”.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الوضع يظهر مرة أخرى أن “التفكير الاستعماري والعادات الاستعمارية للزملاء الغربيين لم تختف في أي مكان فالولايات المتحدة وأوروبا ما زالتا تفكران بنفس الطريقة وهذا أمر سيئ ومحزن ويتعارض مع العملية التاريخية التي تكمن موضوعيا في حقيقة أن عالماً متعدد الأقطاب يتم تشكيله الآن”.

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