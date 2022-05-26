رئيس الوزراء: الموافقة على زيادة سعر شراء محاصيل التبغ والتنباك للموسم الحالي

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة المؤسسة العامة للتبغ لشراء محصول التبغ من المزارعين لصالح المؤسسة لموسم 2022 2023.

وتتضمن التوصية الأسعار وفقاً للآتي: تنباك 5000 ليرة سورية للكيلوغرام وبرلي 4800 ليرة/كغ وفرجينيا 5500 ليرة/كغ وبصما 7500 ليرة/كغ وبريليب 6500 ليرة/كغ وشك البنت 6500 ليرة/كغ وكاتريني 6500 ليرة/كغ.

وتأتي زيادة سعر شراء محاصيل التبغ والتنباك للموسم الحالي بما يتناسب مع التغيرات في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ونسب المردود لكل صنف في الدونم وتقديراً لجهود المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار بزراعة هذا المحصول والتركيز على زراعة بعض الأصناف علماً أن الأسعار المقترحة لن تؤثر على سعر مبيع التبوغ والسجائر لهذا العام.

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