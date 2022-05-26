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القوات العراقية تقضي على ثلاثة إرهابيين من (داعش) في كركوك

2022-05-26

بغداد-سانا

أحبط جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم عملية إرهابية في كركوك وقضى على ثلاثة إرهابيين من تنظيم (داعش).

وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه”وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إحباط عملية استهداف لإحدى القطعات الأمنية في محافظة كركوك حيث تم نصب كمين لمجموعة من إرهابيي تنظيم (داعش) والاشتباك معهم ما أدى لمقتل ثلاثة منهم”.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في عدد من مناطق البلاد.

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