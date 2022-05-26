إخماد حريقين في مدينة حمص وريفها

حمص-سانا

أخمدت كوادر إطفاء حمص اليوم حريقين اندلعا في مدينة حمص وريفها جراء اشتعال نار في أعشاب يابسة ومحاصيل زراعية دون تسجيل خسائر.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق قرب محاصيل زراعية في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي حيث عمل عناصر الدفاع المدني لدى توجههم إلى المكان بالتعاون مع فوج إطفاء حمص على محاصرة الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده ومن ثم إخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة منعاً لتجدده.

وأشار إلى أن كوادر الإطفاء تعاملت أيضاً مع حريق اندلع بمنطقة سوق الهال بمدينة حمص طال أعشاباً يابسة وأشجار زينة وتمكنت من إخماده.

ودعا عاقل المواطنين إلى الحيطة والحذر وعدم إشعال النار أو رمي أعقاب السجائر منعاً لحدوث الحرائق.

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