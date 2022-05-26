إنهاء استعدادات امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في الحسكة

الحسكة-سانا

أنهت مديرية التربية في محافظة الحسكة كل الاستعدادات اللازمة لضمان سير امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة.

وبينت مديرة التربية الهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أن الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات تمثلت بتجهيز 223 مركزاً امتحانياً موزعة في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي وريفها الجنوبي لاستقبال 24547 طالباً وتلميذاً منهم 13289 تلميذاً في التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية موزعين على 74 مركزاً و11258 طالباً في التعليم الثانوي موزعين على 149 مركزاً.

وأشارت صورخان إلى أنه تم إحداث مركز صحي في مركز مدينة الحسكة لإحالة الطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم في مراكزهم الأصلية وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة تم تأمين لجان استكتاب مؤلفة من اثنين من المدرسين.

من جانبه أشار رئيس دائرة الامتحانات في المديرية محمود الخضر إلى أنه تم توزيع البطاقات الامتحانية واختيار رؤساء المراكز الامتحانية وأمناء السر من الكوادر ذات الكفاءة والمقدرة والخبرة.

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