الكرملين: روسيا تنتظر قبول أوكرانيا لمطالبها

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم أن روسيا تنتظر قبول أوكرانيا لمطالبها التي طرحتها خلال المفاوضات وكذلك تنتظر من كييف أن تدرك حقيقة تطور الأوضاع حالياً.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله اليوم رداً على سؤال للصحفيين بشأن التنازلات التي تتوقعها روسيا من أوكرانيا إن موسكو تنتظر من كييف تفهم الوضع الواقعي الراهن على الأرض لافتاً إلى أن كييف تحتاج إلى الاعتراف بالوضع الفعلي على الأرض وإجراء تقييم واقعي.

وكان فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا أكد في وقت سابق أن موسكو على استعداد لاستئناف المفاوضات لكن المبادرة لمواصلتها هي في يد كييف.

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