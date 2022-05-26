الصين تدعو إلى تعزيز محادثات السلام لتسوية الأزمة في أوكرانيا

بكين-سانا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن تسوية الأزمة الأوكرانية يتطلب بذل جهود مشتركة لجميع الأطراف وتحريك المفاوضات بدلاً من صب الزيت على النار.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله اليوم أثناء مكالمة هاتفية مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا إن “الأزمة الأوكرانية وصلت إلى مفترق طرق جديد فمن ناحية يميل الصراع إلى أن يكون طويلاً ومعقداً ومن ناحية أخرى هناك دعوات متزايدة إلى تحقيق السلام وبذل جهود لتعزيز محادثات السلام” مضيفاً إن الأولوية العاجلة تتمثل في ضرورة أن تعمل جميع الأطراف معاً لتيسير الحوار من أجل تحقيق السلام وليس تأجيج نيران الصراع.

واتفق الجانبان على أنه يتعين على كلا البلدين الاضطلاع بدور بناء لتسهيل الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا.

وكانت الصين أكدت في وقت سابق أن حل الأزمة الأوكرانية يتطلب الهدوء والعقلانية كما أعلنت استعدادها لمواصلة لعب دور بناء وفعال في تعزيز المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

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