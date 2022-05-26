ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم لتواصل أداء حذرا هذا الأسبوع وسط مؤشرات إلى شح الإمدادات.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز ارتفعت 47 سنتاً أو 41ر0 بالمئة إلى 50ر114 دولاراً للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم تموز 53 سنتاً أو 48ر0 بالمئة إلى 86ر110 دولاراً للبرميل.

وأدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 أيار الجاري بعد ارتفاع الصادرات إلى دعم السوق أمس.

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