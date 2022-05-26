بوشلين: إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا سيكون مناسباً بعد تحرير دونيتسك ولوغانسك بالكامل

دونيتسك-سانا

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين أن إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا سيكون مناسباً بعد وصول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى حدودهما.

وقال بوشلين في مقابلة مع وكالة أنباء نوفوستي اليوم “إن إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا سيكون مناسباً بعد تحرير أراضي دونيتسك ولوغانسك بالكامل ووصولهما إلى حدودها الدستورية”.

وأضاف بوشلين “قبل التحضير للاستفتاء في منطقتي خيرسون وزابوروجيه من الضروري إعداد السلطات والبنية التحتية وترتيب حياة طبيعية للشعب” مشيراً إلى أن سكان الأراضي المحررة في مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف يثقون في مستقبلهم ويربطونه بروسيا.

ولفت رئيس جمهورية دونيتسك إلى أهمية تسريع العملية العسكرية في شمال الجمهورية مبيناً أن قوات كييف قطعت المياه عن مدن دونيتسك وماكيفكا وجورلوفكا ومن المحتمل أن تفجر منشآت كهرومائية أخرى.

من جهتها أعلنت المسؤولة في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا أنها تتلقى شكاوى من سكان المناطق التي تسيطر عليها كييف بشأن جرائم المسلحين والسلطات الأوكرانية هناك.

وقالت موروزوفا “نحن مستعدون لاستقبال الشكاوى من سكان أراضي الجمهورية التي تسيطر عليها أوكرانيا مؤقتاً وهي تأتي بالفعل حيث يبلغ الناس عن وقائع انتهاك حقوقهم وحرياتهم من قبل السلطات الأوكرانية وعن جرائم الحرب التي ارتكبتها وحدات من التشكيلات المسلحة لأوكرانيا المتمركزة في مدنهم”.

وكانت روسيا أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا يوم الـ 24 من شباط الماضي وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بحماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency