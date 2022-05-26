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مصادرة وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في أسواق الحسكة

2022-05-26

الحسكة-سانا

صادرت مديرية الشؤون الصحية بمجلس مدينة الحسكة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وقامت بإتلافها أصولاً بعد تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

وبين مدير الشؤون الصحية باسل العباوي لمراسل سانا أن دوريات الرقابة ومن خلال متابعة عملها ضمن الأسواق والأحياء ضبطت عدداً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية شملت “دبس بندورة وتوابل وعصير ليمون وخميرة ومرقة الدجاج وماء زهر وخلطات زهورات وتمر وبسكويت وكعك ومقبلات غذائية” إضافة إلى 20 طرداً من مشروب الطاقة تم إتلافها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين أصولاً.

وكانت المديرية صادرت وأتلفت خلال الأسبوع الماضي كميات من اللحوم والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

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