مسؤول في زابوروجيه: لن نعود أبداً إلى سيطرة نظام كييف

موسكو-سانا

أكد عضو مجلس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه فلاديمير روجوف أن منطقتي زابوروجيه وخيرسون لن تعودا أبدا إلى سيطرة نظام كييف الذي فقد أيضاً الوصول إلى بحر آزوف.

ونقلت وكالة نوفوستي عن روجوف قوله اليوم: “لقد فقدت أوكرانيا إمكانية الوصول إلى بحر آزوف إلى الأبد ولن تعود الموانئ في منطقتي زابوروجيه وخيرسون مرة أخرى إلى سيطرة السلطات الأوكرانية أبداً”.

وأضاف روجوف: “أنا متأكد من أنه بعد إعادة توحيد منطقتنا مع روسيا فإن بحر آزوف سيعود مرة أخرى بحراً داخل حدود روسيا لأنه كان من قبل بحراً داخل حدود الاتحاد الروسي”.

وفي وقت سابق قال الممثل الدائم لشبه جزيرة القرم لدى رئيس روسيا نائب رئيس وزراء حكومة القرم غيورغي مرادوف إنه بعد تحرير ماريوبول أصبح بحر آزوف بحراً مشتركاً لروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية.

في سياق متصل رأى نائب مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت أن منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي خيرسون وزابوروجيه يثبت مرة أخرى أن روسيا لن تغادر ولن تترك الأراضي المحررة دون حماية.

وقال شيريميت في حديث لوكالة نوفوستي “إن تسهيل منح الجنسية الروسية قرار مهم وعادل ومصيري وهو بالدرجة الأولى لحماية المواطنين الذين يعيشون في الأراضي المحررة ويثبت مرة أخرى أن روسيا لن تغادر ولن تترك الأراضي المحررة دون حماية ولن نتخلى عن الناس”.

ولفت شيريميت إلى أن التكامل مع روسيا يفتح إمكانيات جديدة للتطور أمام الأراضي المحررة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أمس مرسوماً حول تسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون.

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