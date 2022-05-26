وزير الاقتصاد البرازيلي: أوروبا تخاطر بخسارة أمريكا اللاتينية كما خسرت روسيا

برن-سانا

رأى وزير الاقتصاد البرازيلي باولو غيديس أن أوروبا قد تخسر أمريكا اللاتينية كماخسرت روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن غيديس قوله أمس أمام منتدى دافوس الاقتصادي الدولي “أخبرت الأوروبيين أنهم فقدوا روسيا والآن سيخسرون أمريكا اللاتينية وسيتركون وحدهم إذا لم يفهموا أنهم بحاجة إلى الاندماج”.

وأشار غيديس إلى أن الدول الأوروبية تحتاج بشكل عاجل إلى إدراك الحاجة إلى الاندماج مع الدول التي تخلت عنها في الماضي لافتاً إلى استعداد بلاده للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية والأمن الغذائي.

وأوضح غيديس أن البرازيل لديها فرص جيدة لتصبح مورداً للأغذية على خلفية تعطل سلاسل الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة في أوكرانيا.

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