مناورات عسكرية أمريكية يابانية مشتركة فوق بحر اليابان

طوكيو-سانا

أجرت مقاتلات تابعة للجيشين الياباني والأمريكي مناورات مشتركة فوق بحر اليابان.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن هيئة الأركان المشتركة للقوات اليابانية قولها في بيان: “إن أربع مقاتلات يابانية من طراز أف 15 وأربع مقاتلات أمريكية من طراز أف 16 شاركت في المناورات التي كان الغرض منها تأكيد القدرة على الرد الفوري على التهديدات فضلاً عن تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحد”.

وحسب الوكالة أرسلت اليابان والولايات المتحدة من خلال مناوراتهما الأخيرة “إشارة ردع” إلى كوريا الديمقراطية عقب إطلاق الأخيرة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان.

وكانت القوات الجوية الصينية والروسية سيرت قبل يومين دورية جوية استراتيجية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ وذلك وفق برنامج التعاون السنوي بين الجيشين.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها تراقب عن كثب النشاط العدائي للحكومة اليابانية تجاه التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها موسكو وبكين وأنها تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير لتعزيز قدرتها الدفاعية.

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