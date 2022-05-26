بورصة وول ستريت تغلق على ارتفاع

نيويورك-سانا

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم حيث قررت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية زيادة قدرها 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي وهي أكبر قفزة للفائدة الأمريكية في 22 عاماً.

وحسب رويترز أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعاً 38.55 نقطة أو0.94 بالمئة إلى 3980.03 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 166.41 نقطة أو 1.48 بالمئة ليغلق عند 11430.86 نقطة أما المؤشر داو جونز الصناعي فأغلق مرتفعاً 192.51 نقطة أو 0.60 بالمئة ليغلق عند 32119.74 نقطة.

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