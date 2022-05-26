مؤسسة السينما تطلق العروض التجارية للفيلم الروائي الطويل الإفطار الأخير

دمشق-سانا

تطلق المؤسسة العامة للسينما مجموعة العروض للفيلم الروائي الطويل “الإفطار الأخير” إخراج عبد اللطيف عبد الحميد في المحافظات السورية بدءاً من يوم غد الخميس.

ويقدم الفيلم الذي نال جائزة أفضل سيناريو في مهرجان الاسكندرية السينمائي بدورته الـ 37 عوالم إنسانية عميقة حول فقد الأشخاص والأماكن بسبب الحرب لتلعب الذاكرة لعبتها في استحضار من غاب وتعيده إلى الحياة بطريقة لا تخلو من أجواء سحرية.

وعن الفيلم قال مؤلفه ومخرجه عبد اللطيف عبد الحميد: الحروب لا تنتهي مع إعلانات وقف إطلاق النار، فإن إبداع معادلها الفني يستمر لزمن طويل فالحرب سهل أن تبدأها، صعب أن تنهيها، مستحيل أن تنساها.

وأشار إلى أنه في هذا الفيلم نعثر مرة أخرى على حكاية الحب في الحرب وربما الجملة التالية تعطينا مفتاح الانتباه إلى قصته “أسوأ أنواع الرحيل من رحل عنك ولم يرحل منك”.

يذكر أن الفيلم إنتاج المؤسسة العامة للسينما 2019 وهو من بطولة عبدالمنعم عمايري – كندة حنا – كرم الشعراني – راما عيسى – يوسف مقبل – بيدروس برصوميان – محمد خاوندي – ماجد عيسى.

أما برنامج عرض الفيلم في صالات سينما الكندي في دمشق والمحافظات: يوم غد الساعة الرابعة في كندي دمر والسادسة في كندي دمشق أما كندي اللاذقية فيوم 27 الشهر الحالي عند الساعة السادسة والنصف وفي كندي طرطوس يوم 28 عند الساعة الخامسة وفي محافظة حلب المركز الثقافي بحلب “العزيزية” يوم 29 الشهر الحالي وجمهور مدينة جبلة على موعد مع الفيلم بالمركز الثقافي في جبلة والمركز الثقافي عين البيضا 30 أيار الحالي.

وفي حمص سيعرض الفيلم بدار الثقافة بحمص في الأول من شهر حزيرن المقبل وفي محافظة السويداء المراكز الثقافية في السويداء صلخد/شهبا في 4 حزيران أما جمهور محافظة دير الزور فموعدهم مع العرض بالمركز الثقافي في دير الزور في 5 حزيران وفي محافظة الحسكة المركز الثقافي بالحسكة والمركز الثقافي بالقامشلي في 6 حزيران المقبل.

ميس العاني

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