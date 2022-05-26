الصين: مناوراتنا قرب تايوان تأتي رداً على تآمرها مع الولايات المتحدة

بكين-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم أن المناورات العسكرية التي تجريها حول جزيرة تايوان هي إجراءات ضرورية ضد ما وصفته بالتواطؤ بين تايوان والولايات المتحدة.

ونقلت شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كه في قوله “إن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني نظمت مؤخراً دورية مشتركة للتأهب للحرب وتدريبات قتالية تضم قوات متعددة الخدمات والأسلحة في المياه والمجال الجوي حول جزيرة تايوان” مشيراً إلى أنها إجراءات ضرورية تم اتخاذها لاستهداف “التواطؤ” بين تايوان والولايات المتحدة وتتوافق مع الحاجة إلى حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الصينية.

وأضاف إن “الولايات المتحدة تستغل ورقة تايوان من أجل محاولة مايسمى ردع الصين ما قد يؤدي إلى وضع خطير” لافتاً إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى وعلى استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأى تدخل من جانب القوى الخارجية وللمحاولات الانفصالية الساعية إلى ما يسمى استقلال تايوان.

وكانت الصين حذرت من احتمال قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تايوان مشددة على أن مثل هذه الخطوة ستشكل استفزازاً لسيادة الصين وتدخلاً في شؤونها الداخلية.

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