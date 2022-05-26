إصلاح خط توتر 66 ك.ف بين عنفات الجبسة ومحطة تحويل الشدادي بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أنهت الورشات التابعة لشركة كهرباء الحسكة اعمال اصلاح خط توتر 66 ك.ف الرابط بين عنفات الجبسة ومحطة تحويل كهرباء الشدادي.

وأكد مدير عام الشركة المهندس انور عكلة انتهاء أعمال الإصلاح لخط التوتر وإعادته إلى الخدمة بعد نصب ثلاثة أبراج انهارت في السادس عشر من الشهر الجاري جراء العاصفة التي تعرضت لها المنطقة.

وبين العكلة أن أبراج التوتر الكهربائي تعرضت خلال الفترات السابقة لعملية سرقة العوارض والزوايا الخاصة بثبات الأبراج ما أوجد نقطة ضعف في الأبراج وعند تعرضها لرياح قوية تنهار.

وانهار 12 برجاً للتوتر الكهربائي أول من أمس على خط توتر 66 ك.ف الواصل بين محطة الغزل والمزرعة في ناحية الهول جراء العاصفة التي ضربت المنطقة.

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