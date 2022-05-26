مباحثات سورية عمانية لتعزيز التعاون المشترك في المجالين الثقافي والتربوي

مسقط-سانا

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح مع الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم العمانية سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالين الثقافي والتربوي.

واستعرضت مشوح المشهد الثقافي السوري خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية والإجراءات المتخذة في حفظ وصون المقتنيات السورية المتضررة خلالها وأشارت إلى برنامج وزارة الثقافة السورية ومبادراتها في مجال ثقافة الطفل والتأهيل الفني.

وأكد الجانبان تميز هذه الجهود وأهميتها الكبرى في بناء جيل واع متمسك بتراثه وهويته الوطنية ومتسلح بأدوات التعبير الحضارية.

وناقش الجانبان استعارة أصل مخطوطة أحمد بن ماجد السعدي (كتائب الفوائد في أصل علم البحر والقواعد) وبحثاً أوجه التعاون في مجال حماية وصون التراث المادي واللامادي والإستفادة من التجربة السورية في تعليم اللغة العربية وتنسيق العمل المشترك على مستوى منظمة اليونسكو والدعم المتبادل بين البلدين.

ثم زارت وزيرة الثقافة والوفد المرافق لها جامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر حيث جالوا في أروقته وتعرفوا على أقسامه وتاريخه واستمعوا إلى شرح يتناول المجالات المختلفة التي يشرف عليها المعهد التابع للجامع واطلعت على طبيعة الورشات الثقافية والفنية التي يقيمها للأطفال وكذلك المحاضرات بأنواعها.

والتقت الدكتورة مشوح وزير الإعلام العماني الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وبحثا آفاق التعاون المشترك ودور الإعلام في نشر الثقافة.

رشا محفوض

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