تنظيم47 ضبطاً تموينياً وإغلاق 9 فعاليات تجارية مخالفة باللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية اليوم 47 ضبطاً تموينياً وأغلقت 9 فعاليات تجارية مخالفة.

وبين أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراسل سانا أن الضبوط شملت 12 ضبطاً تموينياً بمخالفة الاتجار بالخبز التمويني بحق معتمدي خبز في مناطق اللاذقية والقرداحة وجبلة وريفها ومدينة اللاذقية وضبطاً بمخالفة تهريب دقيق تمويني بكمية 109 أكياس بوزن 5450 كغ بحق مخبز في جبلة وضبطاً بمخالفة بيع الخبز التمويني دون اعتماد رسمي.

وأوضح أن الضبوط تضمنت أيضاً 12 ضبطاً بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار لعدة محلات تجارية في الصناعة الجديدة و10 ضبوط لعدة مخالفات في جبلة وريفها وحي العوينة ومدينة اللاذقية وضبطين بمخالفة عدم إعطاء فواتير جملة في ريف جبلة وحيازة فواتير غير نظامية لسيارة توزيع دهانات بجبلة إلى جانب إغلاق 9 فعاليات تجارية لمخالفات متنوعة وسحب 9 عينات لمواد غذائية وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.

علاء إبراهيم

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