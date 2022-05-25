السورية للتجارة في اللاذقية: تسيير سيارات محملة بمنتجات زراعية للبيع المباشر

اللاذقية-سانا

في إطار خطة عمل المؤسسة السورية للتجارة لتسويق المنتجات الزراعية من المزارعين والبيع إلى المواطنين مباشرة سير فرع المؤسسة بمحافظة اللاذقية اليوم أربع سيارات محملة بالثوم والبصل والبطاطا إلى عدد من المناطق في المحافظة.

وبين المهندس سامي هليل مدير فرع المؤسسة باللاذقية لمراسل سانا أنه يتم استجرار الثوم والبصل والبطاطا من ريف حماة وبيعها بأسعار منافسة في صالات فرع المؤسسة وعبر سيارات جوالة.

وأوضح هليل أن المناطق المستهدفة بالبيع اليوم هي منطقتا شريتح جانب المخبز اللبناني وساحة الحمام بمدينة اللاذقية وأمام صالة السلطان في جبلة وفي قرية قرفيص بريف جبلة.

علاء ابراهيم

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