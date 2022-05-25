المالية الروسية: سنواصل سداد السندات الدولية بالروبل

موسكو-سانا

أعلنت وزارة المالية الروسية عزمها مواصلة الوفاء بالالتزامات المالية الدولية بالروبل بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية عدم تجديد رخصة خدمة الدين السيادي لموسكو.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة الروسية قولها في بيان اليوم “سنواصل سداد السندات الدولية بالروبل بعد القرار الأمريكي بعدم تجديد رخصة خدمة الدين” مشيرة إلى أن القرار الأمريكي يقوض بالدرجة الأولى حقوق المستثمرين الأجانب ويقوض الثقة في البنية التحتية المالية الغربية.

وجاء قرار وزارة المالية الروسية متوافقاً مع توقعات الخبراء الذي أشاروا إلى أن الوزارة ستواصل خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية بالروبل الروسي بعد القرار الأمريكي.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أعلن في وقت سابق أن روسيا ستسدد ديونها الأجنبية بالروبل مشدداً على أن لدى بلاده الأموال اللازمة للمدفوعات.

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