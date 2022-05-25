تربية حماة تتخذ إجراءات وترتيبات امتحانات التعليم الأساسي والثانوي

حماة-سانا

اتخذت مديرية التربية في محافظة حماة الاجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفروعها كافة والتي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وأوضح مدير التربية يحيى منجد في تصريح لمراسل سانا أنه تم تأمين جميع مستلزمات العملية الامتحانية من أثاث ومقاعد وافتتاح مركز صحي خاص بجرحى الحرب وبعض الحالات الصحية ومركز خاص بالسجناء لفتح المجال لهم من أجل تقديم الامتحانات مشيراً الى وجود لجان متابعة للإشراف المباشر على المراكز وتجهيز مراكز التصحيح بالتوازي مع الامتحانات حيث تباشر لجان التصحيح عملها فور تقديم الطلاب المادة الامتحانية.

وأشار منجد إلى أنه تم تكليف العاملين بالإشراف وتنظيم عملية الدخول وإجراء التفتيش الوقائي حتى لا يقع الطالب بالمحظور أو يرتكب خطأ يكلفه الحرمان أو العقوبة الامتحانية لافتاً إلى تنفيذ لقاءات إرشادية مع الطلاب في كل مدارس المحافظة بهدف التوعية الصحية والإجراءات المتبعة للتخلص من القلق الامتحاني.

وأشار المنجد الى أن عدد طلاب شهادة التعليم الأساسي النظاميين والأحرار يبلغ 32941 تلميذاً وتلميذة موزعين على 302 مركز فيما يبلغ عدد تلاميذ شهادة الإعدادية الشرعية 133 تلميذاً موزعين على مركزين بينما يبلغ عدد طلاب شهادة الثانوية العامة 19859 طالباً وطالبة موزعين على 166 مركزاً وعدد طلاب الثانوية الشرعية 195 طالباً موزعين على مركزين.

فيما يبلغ عدد طلاب الثانوية التجارية 1007 طلاب وطالبات موزعين على 14 مركزاً وعدد طلاب الثانوية المهنية الصناعية بالاختصاصات كافة 3889 طالباً موزعين على 35 مركزاً ويبلغ عدد طلاب الثانوية التجارية 766 طالباً موزعين على 11 مركزاً وعدد طالبات الثانوية المهنية النسوية 766 طالبة موزعات على 11 مركزاً.

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