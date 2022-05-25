تزايد التحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة في درعا

درعا-سانا

يتزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة في المشاريع المتنوعة وخاصة المرتبطة بالزراعة وضخ مياه الشرب وإنارة الطرقات في محافظة درعا.

مدير عام مؤسسة درعا لمياه الشرب المهندس محمد المسالمة أوضح أن المؤسسة تمكنت من تحويل 31 بئراً في عموم المحافظة من الضخ باستخدام الكهرباء أو الديزل الى الضخ بالاعتماد على الطاقة الشمسية مشيراً إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تأمين ساعات ضخ مستمرة للمواطنين.

المسالمة لفت إلى ان الآبار التي تحولت للضخ باستخدام الطاقة الشمسية تنتشر في ريف المحافظة الشمالي والغربي في حين أن المؤسسة تعتزم تحويل 29 بئراً للعمل بالطاقة الشمسية تباعاً خلال هذا العام والعام القادم.

وفي الزراعة بدأ الفلاحون بالتحول نحو الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الكبير بمستلزمات الإنتاج وعلى رأسها المحروقات فضلاً عن ندرتها في الاسواق وفق المهندس بسام الحشيش مدير الزراعة والإصلاح الزراعي.

وأوضح الحشيش أن استخدام الطاقة البديلة أسهم في خفض تكاليف الإنتاج لافتاً إلى أن مردود مشروع الطاقة الشمسية جيد ويسمح للمزارع بتعويض التكلفة من المحاصيل الزراعية.

ولم تكن مجالس المدن في المحافظة وكذلك البلديات ببعيدة عن مشاريع الطاقة البديلة سواء كانت من موازناتها أو بدعم من المنظمات الدولية حيث شهدت عدة مدن في المحافظة وعلى رأسها مدينة درعا وعدد من البلدات التحول نحو الطاقة الشمسية في إنارة طرقاتها الرئيسية وساحاتها وهو ما يسمح بتقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية وتوفير إنارة مستمرة ليلاً للمدن.

المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا يرى أن إنارة المحاور الرئيسية والأسواق التجارية في المدينة سمحت بتنشيط الحركة التجارية مساء فضلاً عن تحقيق وفورات في مجال استهلاك الكهرباء في الإنارة وربما يتم تحويلها لاحقاً إلى أماكن أخرى أكثر احتياجاً للكهرباء التقليدية.

لما المسالمة

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