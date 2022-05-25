تربية ريف دمشق 96528 طالباً يتقدمون لامتحانات الشهادات العامة يتوزعون على 871 مركزاً

ريف دمشق-سانا

أنهت مديرية التربية في محافظة ريف دمشق الاستعدادات اللازمة للبدء بالامتحانات النهائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي بما يسهم في تجاوز العوائق إن وجدت وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم بشكل مريح.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أن عدد طلاب الشهادات العامة بلغ 96528 موزعين على 871 مركزاً ففي التعليم الأساسي بلغ عدد تلاميذ التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية 62182 تلميذاً موزعين على 515 مركزاً بينما بلغ عدد طلاب الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي 30599 طالباً موزعين على283 مركزاً والثانوية المهنية بفروعها التجارية والصناعية والنسوية 3511 طالباً موزعين على 60 مركزاً والثانوية الشرعية 236 طالباً موزعين على 13 مركزاً.

ولفت فرج إلى أنه بعد الانتهاء من تسجيل الطلاب النظاميين والذين يتقدمون بصفة دراسة حرة تم تشكيل لجان لاستكمال الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لبدء العملية الامتحانية للعام الدراسي 2022 وتفقد جهوزية المراكز الامتحانية لجهة توفر القرطاسية وتجهيز القاعات الصفية بالمراوح والستائر وكل المستلزمات اللازمة إضافة إلى قيام دائرة الامتحانات باستكمال تجهيز وطباعة البطاقات الامتحانية وتوزيعها على جميع الطلاب.

وأوضح فرج أنه تم توزيع المراقبين على المراكز وتكليف رؤساء المراكز الامتحانية وأمناء السر مع الأخذ بعين الاعتبار قرب مراكز المراقبة قدر الإمكان إلى مناطق سكن المراقبين لعدم تحميلهم أعباء التنقل والنفقات المالية وأجور النقل مشيراً إلى أنه تم تعقيم المراكز الامتحانية وتأهيلها من الناحية الصحية وتكليف مشرف صحي لكل مركز إضافة إلى مرشد نفسي في كل مركز لتخفيف حالات القلق الامتحاني لدى الطلاب وفرق من أطباء الصحة المدرسية للتدخل في حال حدوث أي عارض صحي بين الطلاب.

وأشار فرج إلى أنه تم استكمال كل التجهيزات اللازمة لاستضافة الطلاب السوريين القادمين من لبنان لتقديم امتحاناتهم بالتعاون بين وزارة التربية ومحافظة ريف دمشق حيث سيتم استقبال 550 تلميذاً وطالباً بزيادة 260 عن العام الماضي موزعين على 3 مراكز امتحانية مجمعة قريبة من الحدود السورية اللبنانية وسيتم تقديم الخدمات اللازمة لإقامتهم خلال فترة الامتحان في مراكز الإقامة المخصصة لهم في منطقة الروضة بالزبداني وجديدة يابوس وكفير يابوس بريف دمشق.

بشرى برهوم ورحاب علي

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