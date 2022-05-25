الدفاع الروسية: تدمير 51 مقراً للقيادة و358 موقعاً للقوى البشرية والمعدات القتالية الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن قوات المدفعية والصواريخ الروسية دمرت خلال الساعات الماضية 51 مقراً للقيادة و53 من مدافع الميدان والهاون و358 من مواقع القوى البشرية والمعدات القتالية الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم: إنه تم تدمير ورشات إنتاجية في مصنع موتور سيش لإنتاج محركات الطائرات للقوى الجوية الأوكرانية في مدينة زابوروجيه باستخدام صواريخ جوية وبحرية عالية الدقة لافتاً إلى أنه تم في محيط محطة السكك الحديدية بوكروفسكويه القضاء على وحدات احتياطية للجيش الأوكراني كانت تنقل معدات لتعزيز القوات الأوكرانية في دونباس.

وتابع كوناشينكوف: إنه تم باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة استهداف 3 مقرات للقيادة وعقدة للاتصالات ومركز راديو ومركز نقليات وقاعدتين للوقود ومحطتين لاسلكيتين للدفاع الجوي ومعدات قتالية وكذلك 16 موقعاً لحشد القوى البشرية والمعدات القتالية الأوكرانية موضحاً أن الطيران العملياتي والتكتيكي استهدف مستودعين للأسلحة والذخائر الصاروخية المدفعية في محافظتي خاركوف ونيكولايف ومقر قيادة للدفاع الإقليمي في بلدة سوليدار و46 موقعاً لحشد القوى البشرية والمعدات القتالية الأوكرانية كما تم القضاء على 300 من النازيين وتعطيل 46 قطعة من المعدات القتالية لهم.

وأضاف: إن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي 8 في محافظة نيكولايف و11 مسيرة في جزيرة زميني ومحافظة خاركوف جمهورية دونيتسك بما فيها واحدة من طراز بيرقدار تي بي 1.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه تم في مدينة ماريوبول إنجاز أعمال نزع الألغام وإزالة عسكرة الميناء البحري الذي بدأ بالعمل بصورة طبيعية.

وأكد كوناشينكوف أنه تم منذ بدء العملية الخاصة إسقاط 178 طائرة و126 مروحية و1006 مسيرات كما تم تدمير 322 من المنظومات الصاروخية المضادة للجو و3258 من الدبابات والآليات المدرعة و430 من راجمات الصواريخ و1671

من مدافع الميدان والهاون وكذلك 3155 من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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