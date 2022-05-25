الرئيس الصيني: ملتزمون بتأمين وحماية حقوق الإنسان بشكل شامل

بكين-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أن بلاده ملتزمة بتأمين وحماية حقوق الإنسان بشكل شامل مشيراً إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الصين في هذا الإطار.

ونقلت وكالة شينخوا عن “شي” قوله خلال اجتماع عبر الفيديو مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إن “الحزب الشيوعي الصيني يسعى منذ تأسيسه قبل أكثر من 100 عام لخدمة مصالح الشعب الصيني ويتحمل مهمة العمل لتحقيق سعادته وإعادة النهضة العظيمة للأمة الصينية”.

وكانت الصين رحبت بزيارة باشيليت فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية في وقت سابق أن الهدف من الزيارة هو تعزيز التبادلات والتعاون بين الجانبين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency