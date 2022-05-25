الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتوفير ممرات إنسانية لفتح الموانئ الأوكرانية

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو استعداد بلاده لتوفير ممرات إنسانية لفتح الموانئ الأوكرانية مشيراً إلى أنه يجب على نظام كييف تطهيرها من الألغام.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رودينكو قوله في تصريح “علقنا مراراً حول موضوع الأزمة الغذائية وقلنا إن حل المشكلة سيتطلب نهجاً شاملاً بما في ذلك رفع العقوبات المفروضة على الصادرات الروسية والمعاملات المالية” مشدداً على أن “روسيا مستعدة لتوفير المرور الإنساني الضروري للموانئ الأوكرانية كما تفعل كل يوم ولكن ذلك سيتطلب أيضاً قيام أوكرانيا بإزالة الألغام من جميع الموانئ التي توجد فيها السفن” موضحاً أن “موسكو منفتحة للحوار مع جميع الأطراف حول هذه القضايا”.

وكان الجيش الأوكراني قام بتلغيم المخرج المؤدي إلى مصب نهر الدنيبر نحو البحر الأسود ونتيجة لذلك تبين أن ميناء خيرسون التجاري لم يعد صالحاً للاستخدام وتم تعليق الشحن التجاري على طول نهر الدنيبر كما وضعت القوات ألغاماً بالقرب من أوديسا وتم العثور على بعض الألغام قبالة سواحل تركيا.

وفي سياق آخر قال رودينكو إن الشروط التي حددتها أوكرانيا لمواصلة المحادثات مع روسيا تؤشر لأمر واحد فقط وهو أن كييف لا ترغب بإخلاص في إيجاد حل سلمي للنزاع القائم.

وأضاف رودينكو في تعليقه على بيان للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اشترط فيه استئناف المحادثات مقابل عودة القوات الروسية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل الـ 24 من شباط الماضي إن “هذا البيان لا يمكن تقييمه على أنه بناء… لاحظنا أن أوكرانيا شاركت في المفاوضات منذ اليوم الأول للعملية الخاصة ولم تحدد أي شروط…. وبما أنها تضع الشروط اليوم فإن هذا يجعلنا نشك في صدق رغبتهم في إيجاد حل سلمي”.

كما أكد رودينكو أن موسكو لن تخوض في نقاش حول تبادل الأسرى مع كييف إلا بعد محاكمة المسلحين الأوكرانيين المستسلمين.

وقال رودينكو “سننظر في كل الأمور بعد محاكمة المسلحين الأوكرانيين المستسلمين وصدور أحكام بحقهم.. بعدها قد تكون هناك خطوات أخرى ولكن قبل ذلك أي حديث عن التبادل سابق لأوانه”.

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