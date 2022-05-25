زراعة أكثر من 23 ألف هكتار بمحصول القطن والعملية مستمرة

دمشق-سانا

أكد المهندس أحمد حيدر مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة أن أولوية الوزارة في تقديم الدعم للقطاع الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية كالقطن عبر تقديم الدعم التقني والإرشادي لمزارعي القطن.

وأشار المهندس حيدر في تصريح لـ سانا إلى أن الدعم يشمل أيضاً تأمين البذار والأسمدة والمحروقات وفق الإمكانات المتاحة ومتابعة حالة المحصول بشكل مستمر عبر الوحدات الإرشادية.

من جهته بين المهندس أحمد حميدي رئيس دائرة المحاصيل الحقلية في مديرية الإنتاج النباتي أن اجمالي المساحات المزروعة بالقطن لغاية تاريخه بلغت 23407 هكتارات من المساحة المخطط تنفيذها والبالغة 57365 هكتاراً وبنسبة تنفيذ 41 بالمئة لافتاً إلى أن عملية الزراعة مستمرة في بعض المناطق وبنسب محدودة.

بدوره طالب رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف بتقديم الدعم الكامل لمزارعي القطن في الوقت المناسب عبر تأمين مستلزمات العمل من البذار والأسمدة والمحرقات اللازمة لعملية الري إضافة للإسراع بتأهيل أقنية الري العامة والتي تخفض تكاليف العمل بشكل كبير مشدداً على أهمية تحفيز المزارعين مادياً من خلال زيادة سعر التسويق بشكل مستمر وبما يتناسب مع تكاليف الإنتاج.

أمجد الصباغ

نشرة سانا الاقتصادية

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