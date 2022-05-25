زاخاروفا: التخلي عن النفط الروسي انتحار جماعي لدول أوروبا

موسكو-سانا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي في إطار الحزمة السادسة من العقوبات تحت ضغط أمريكي سيكون بمثابة انتحار لدوله.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: “سيشكل ذلك عملية انتحار حقيقية للاتحاد الأوروبي… ويجب أن يدركوا ذلك… هذه ميول انتحارية ويتجه للقيام بها الأشخاص الذين ليس لديهم تفكير رغم وجود الخبراء في الاتحاد الأوروبي الذين يدركون جيداً أن هذا انتحار جماعي”.

وكانت مصادر أوروبية أعلنت أن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا تتضمن حظراً على النفط الروسي وهو ما يعارضه العديد من دول الاتحاد لعدم وجود بدائل متاحة.

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