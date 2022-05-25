سكودا تطلق سيارة رياضية جديدة بمواصفات مميزة

براغ- سانا

أطلقت شركة سكوداالتشيكية لصناعة السيارات نموذجها الرياضي الجديد “سكودا افريك” بمواصفات مميزة.

وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها الرسمي أن السيارة الجديدة جاءت بهيكل طوله أربعة أمتار و24 سنتيمترا وعرضه 179 سم يسير على عجلات كبيرة مخصصة للطرق الوعرة.

ولفتت الشركة إلى أن سيارة “سكودا افريك” الجديدة تحتوي في داخلها على مقاعد رياضية ومقود رياضي مزودة بجنح هوائي مصنوع من ألياف الكربون لزيادة الثبات على السرعات العالية.

أما ميكانيكيا فتعمل السيارة بمحرك توربيني بسعة 0ر2 ليتر وقوة 192 حصانا يعمل مع علبة سرعة بسبع سرعات.

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