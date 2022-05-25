بورصة وول ستريت تغلق على هبوط

نيويورك- سانا

أغلقت بورصة وول ستريت على هبوط في المؤشر انحاد ناسداك وإس اند بي.

وبحسب رويترز أنهى المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك جلسة التداول في بورصة وول ستريت على انخفاض وسط مخاوف بأن تحركات نشطة لكبح أعلى مستوى للتضخم في عقود ربما تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود وهو ما قوض شهية المستثمرين للمخاطرة.

وأغلقت أسهم ميتا بلاتفورمس وألفابت وتويتر على خسائر وهو ما حدث أيضا لقطاع خدمات الاتصالات.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 82ر50 نقطة أو 6ر0 بالمئة إلى 60ر31931 نقطة في حين أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منخفضا 54ر31 نقطة او 79ر0 بالمئة إلى 21ر3942 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 83ر270 نقطة أو 35ر2 بالمئة ليغلق عند 45ر11264 نقطة.

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