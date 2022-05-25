أربعون بالمئة من رؤساء الشركات الأوروبية يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الطاقة

نيويورك-سانا

توقع أكثر من ثلث الرؤساء التنفيذيين للشركات في أوروبا استمرار أسعار الطاقة المرتفعة بسبب تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا لوكالة بلومبرغ فإن مسحا أجراه معهد كونفرانس بورد للأبحاث شمل عددا من الشركات الكبرى تصل إيراداتها المجمعة إلى أكثر من تريليوني يورو أظهر أن 61 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين بتلك الشركات يرون أن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا ستتدهور خلال الأشهر الـ 6 المقبلة.

وتوقع 40 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لغاية عام 2024 حيث ستعود الأسعار إلى مستوياتها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا جراء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى مضاعفة الارتفاع في أسعار الطاقة ما زاد الضغوط على احتمالات النمو الاقتصادي في أوروبا وخاصة مع اضطراب سلاسل الإمداد.

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