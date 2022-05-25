الدفاع الروسية: الدول الغربية تنافق بإعلان الدعم الإنساني لأوكرانيا وتسعى لتصدير الحبوب منها بأقرب وقت ممكن

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 5ر8 ملايين شخص يعانون من الجوع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في كييف وأن الوضع الإنساني يصبح أخطر.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف قوله إن الوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف يتدهور بسرعة ويقترب من الخطورة” مشيرا إلى أنه “وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف فإن 7ر8 ملايين شخص يعانون من الجوع في أوكرانيا كما يعاني 8ر22 بالمئة من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية”.

وأضاف ميزينتسيف:”أن كييف تواصل العمل لإرضاء الغرب بالرغم من نقص الغذاء والتهديد بحدوث أزمة غذائية وأن الدول الغربية التي تنافق بإعلان الدعم الإنساني تسعى لتصدير الحبوب من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن من خلال ما يسمى ممرات التضامن التي ينخرط فيها الاتحاد الأوروبي ولا تهتم مطلقا بما سيحدث في البلاد” مستنكرا استمرار دول الغرب بالهيستيريا والاتهامات الكاذبة ضد روسيا حيال خلق أزمة غذاء في العالم”.

من جهة أخرى أعلن ميزينتسيف أن وزارة الدفاع الروسية ستفتح ممراً إنسانياً باتجاه البحر الأسود من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو يوم الـ 25 من أيار الجاري لخروج السفن الأجنبية بأمان من ميناء ماريوبول مشيرا إلى أنه “نتيجة لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها البحرية الروسية تم القضاء على خطر الألغام في المنطقة المائية لميناء ماريوبول ويجري اتخاذ تدابير لإعادة البنية التحتية للميناء”.

وأشار ميزينتسيف إلى أن “القوات المسلحة الروسية تفتح يومياً ممراً بحرياً إنسانيا باتجاه الجنوب الغربي من المياه الإقليمية لأوكرانيا” كاشفاً عن خروج 5 سفن أجنبية من ميناء ماريوبول الذي كان من المستحيل أن تغادره سابقا بسبب الألغام وخطر القصف ومؤكدا أنه تمت إزالة خطر الألغام في مياه ميناء ماريوبول بفضل الإجراءات التي نفذتها قوات الأسطول الحربي الروسي.

وأوضح ميزينتسيف أن الأعمال جارية لإعادة بناء البنية التحتية في الميناء وهناك 70 سفينة من 16 دولة لا تزال عالقة في 6 موانئ أوكرانية”.

وحذر ميزينتسيف من أن سلطات كييف تواصل التهرب بكل طريقة ممكنة من التفاعل مع ممثلي الدول الأجنبية والشركات المالكة للسفن في حل مشكلة ضمان الخروج الآمن للسفن المحتجزة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم انتهاء عملية إزالة الألغام التي زرعتها قوات نظام كييف في ميناء مدينة ماريوبول وذلك بعد تحرير المدينة بالكامل من القوات الأوكرانية والمتطرفين النازيين.

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