جبلة يتعادل مع الكويت الكويتي في ختام دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي ويودع البطولة برفقة تشرين

مسقط – سانا

تعادل فريق جبلة مع الكويت الكويتي سلباً في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك في مباراتهما على استاد السيب في العاصمة العمانية مسقط.

وبهذا التعادل أنهى فريق جبلة مشاركته بالبطولة بحلوله في المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف الكويت الكويتي الثاني بـ 5 نقاط بينما يتصدر السيب العماني الترتيب بـ 6 نقاط.

كما أنهى تشرين مشاركته بالبطولة من دورها الأول رغم فوزه على النجمة اللبناني في الجولة الأخيرة له من الدور الأول في وقت سابق اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث حل ثانيا في المجموعة الثالثة التي تصدرها الرفاع البحريني.

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