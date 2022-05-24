الجلاء يفوز على الاتحاد  أهلي حلب في الجولة الثانية من  الفاينال فور بدوري كرة السلة للرجال

حلب- سانا

فاز فريق الجلاء على الاتحاد أهلي حلب بنتيجة 68-66 نقطة في الجولة الثانية من الدور نصف النهائي “الفاينال فور” لدوري كرة السلة للرجال في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الحمدانية بحلب.

ويتجدد لقاء الفريقين يوم الأثنين القادم في الصالة ذاتها في المباراة الثالثة حيث ينص نظام اللعب في هذا الدور على أن تلعب فيه الفرق مع بعضها للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس للتأهل إلى الدور النهائي.

وفي المواجهة الثالثة من نصف النهائي يلتقي الوحدة مع الكرامة في المباراة الثالثة بعد غد في صالة غزوان أبو زيد بحمص.

سامر خزمة

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency