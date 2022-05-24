الأمم المتحدة تؤكد التمسك بوحدة وسلامة الأراضي السورية

نيويورك- سانا

جددت الأمم المتحدة التأكيد على التمسك بوحدة وسلامة الأراضي السورية معلنة رفضها مخططات النظام التركي في العدوان على جزء من الأراضي السورية لإنشاء ما يسمى بمنطقة “آمنة” في شمال سورية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة رداً على سؤال حول تلويح رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بإجراء عملية عسكرية عند الحدود السورية:”إننا نؤكد تمسكنا بموقفنا المدافع عن سلامة ووحدة أراضي سورية” مضيفاً: أن “سورية لا تحتاج إلى المزيد من

العمليات العسكرية من أي جهة إنما ما تحتاج إليه هو حل سياسي والمزيد من المساعدات الإنسانية.. هذان هما الأمران اللذان نعمل عليهما”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان الجمعة الماضية أن التصريحات الرخيصة لرئيس النظام التركي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سورية تكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سورية ووحدة أرضها وشعبها.

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