بحث سبل استئناف العملية التدريسية في جامعة الفرات بالحسكة

الحسكة-سانا

بحث محافظ الحسكة غسان خليل خلال اجتماع عقده في مبنى المحافظة ضم إدارة وعمداء الكليات وشعبة التعليم العالي في فرع جامعة الفرات سبل استئناف العملية التدريسية الجامعية في المحافظة والتي توقفت بعد استهداف البنى التحتية لعدد من الكليات الجامعية من قبل الاحتلال االأمريكي وميليشيا (قسد).

خليل أكد أن اللقاء يهدف إلى إيجاد الحل المناسب لإعادة العملية التدريسية الجامعية وإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء امتحانات الفصل الأول والتي انطلقت مؤخراً وبالإمكانات الموجودة ضمن المحافظة مشيراً إلى أن ما تم التوصل إليه اليوم من مقترحات تركز على استعادة العملية التعليمية حتى شهر أيلول القادم حيث من الممكن حينها اتخاذ قرار آخر في هذا الشأن في حال لم يتم تنفيذ وعود إعادة المقرات والكليات الجامعية.

نائب رئيس جامعة الفرات الدكتور رياض خرابة بين أن هناك ارتياحاً كبيراً لعودة العملية الإمتحانية في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لفرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة والتي تسير بشكل جيد لافتاً إلى أن الاجتماع بحث سبل إعادة العملية التعليمية للطلبة مع ضرورة الحفاظ على جودة التعليم.

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