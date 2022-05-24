لوغانسك تكشف عن تجسس موظف ببعثة منظمة الأمن والتعاون لصالح المخابرات الأمريكية

لوغانسك- سانا

كشفت وزارة أمن الدولة في جمهورية لوغانسك الشعبية عن قيام موظف ببعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بجمع معلومات لصالح أجهزة المخابرات الأمريكية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم إنه في سياق الأنشطة التي نفذتها وكالات الأمن في جمهورية لوغانسك الشعبية تم الكشف عن حقائق استخدام أجهزة المخابرات الأمريكية لممثل فريق لوغانسك التابع لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لجمع معلومات استخبارية عن الوحدات المقاتلة الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وتوثيقها.

وأشار البيان إلى أن نائب رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المواطن الأمريكي جورج ليفيتسكي تواصل سرا مع أحد السكان المحليين في لوغانسك الذي عمل مترجما وأعد وقدم إلى ليفيتسكي معلومات عن الفيلق الثاني للجيش التابع للقوات الشعبية للجمهورية ما يعتبر كشفا لأسرار الدولة.

وأضاف البيان إن المواطن المحلي حصل على البيانات من خلال الاستعانة بجنود الوحدات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك والمراقبة خلال فترة الدوريات المنتظمة لخط التماس كجزء من مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا معلنة فتحها قضية جنائية ضد المترجم بموجب مادة الخيانة العظمى.

وكانت وزارة أمن الدولة في لوغانسك أعلنت في الـ 22 من الشهر الماضي عن احتجاز موظف من بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي واعترافه بالتجسس لصالح استخبارات أجنبية.

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