مقتل 11 شخصاً جراء إطلاق نار في البرازيل

برازيليا-سانا

قتل 11 شخصاً بينهم امرأة إثر عملية أمنية شنتها الشرطة البرازيلية اليوم في حي فيلا كروزيرو شمال مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة العسكرية قولها في بيان أنها “تعرضت لإطلاق نار قبل دخولها حي فيلا كروزيرو الفقير الواقع في شمال ريودي جانيرو لتوقيف زعماء عصابات إجرامية ما أسفر عن تبادل إطلاق النار وقتل عشرة أشخاص يشتبه بأنهم مجرمون وامرأة مقيمة في الحي أصيبت برصاصة طائشة”.

يشار إلى أنه قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون جراء إطلاق نار مدينة التاميرا شمال البرازيل في السادس عشر من الشهر الجاري.

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