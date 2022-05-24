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انتخاب غيبريسوس مديراً لمنظمة الصحة العالمية لولاية ثانية

2022-05-24

جنيف-سانا

انتخب الأثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم مديراً عاماً لمنظمة الصحة العالمية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وذكرت رويترز أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 صوتت لاستمرار غيبريسوس في منصب المدير العام.

وغيبريسوس أول أفريقي يشغل منصب مدير عام منظمة الصحة العالمية.

بدوره قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ في تغريدة على تويتر: “إن أعضاء منظمة الصحة العالمية أعادوا انتخاب غيبريسوس مديراً عاماً للمنظمة لفترة جديدة، إنه يستحقها”.

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