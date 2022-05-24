ستولتنبرغ: لا تدخل مباشراً في أوكرانيا

بروكسل-سانا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم أنه لا تدخل مباشراً من جانب الحلف في أوكرانيا ولن يتم إرسال أي قوات إليها.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن ستولتنبرغ قوله خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا “إن الناتو لن يكون جزءاً من الحرب في أوكرانيا ولن تكون هناك أي مشاركة مباشرة للحلف في النزاع”.

وكان نائب رئيس دائرة أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية سيرغي كوشيليف حذر في وقت سابق من استهداف قوافل الأسلحة التي تصل من الولايات المتحدة وغيرها من دول الناتو إلى أوكرانيا وقال نؤكد للأمريكيين بصراحة أنه من حق القوات الروسية اعتبار شحنات الأسلحة من

الولايات المتحدة والناتو على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكرية مشروعة لجيشنا.

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