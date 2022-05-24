تشيكيا والنمسا وسلوفينيا يسجلون أولى الإصابات بجدري القردة

براغ-سانا

سجلت كل من تشيكيا والنمسا وسلوفينيا أولى الإصابات بفيروس جدري القردة.

وقال مدير الجمعية التشيكية للأمراض المعدية بافيل دلوهي لوكالة فرانس برس: “إن المرض رصد لدى رجل في المستشفى العسكري الجامعي في براغ وكنا نتوقع ذلك منذ أيام” مشيراً إلى أنها مسألة وقت فقط.

من جهته أوضح المعهد التشيكي للصحة العامة في بيان أن أعراض المرض ظهرت على الرجل بعد عودته من مهرجان موسيقي في أنتويرب شمال بلجيكا مطلع الشهر الجاري.

وفي النمسا قالت السلطات الصحية: ” إن رجلاً نقل إلى أحد مستشفيات العاصمة فيينا بعدما ظهرت عليه أعراض جدري القردة بما فيها الحمى ليتبين لاحقا أنه مصاب بالمرض”.

كما سجلت سلوفينيا إصابة بجدري القردة لدى رجل ظهرت عليه أعراض الوباء بعد عودته من جزر الكناري الإسبانية وفقا للسلطات الصحية المحلية.

وتم الإبلاغ مؤخراً عن ظهور هذا الفيروس النادر المتوطن ببعض المناطق الأفريقية في دول أوروبية عدة من بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكذلك في الولايات المتحدة.

ويعد جدري القردة من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون أعراضها خفيفة وهو فيروس متوطن في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبياً من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة الشخصية.

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