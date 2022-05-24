مشروع جريح الوطن.. تحضيرات مكثفة للجرحى استعداداً لامتحانات شهادتي الأساسي والثانوي

دمشق_سانا

تحضيرات مكثفة يخوضها الجرحى من نسب العجز تحت الكلي والجزئي ضمن مجموعات مصغرة في المحافظات استعداداً لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بإشراف مدرسين اختصاصيين رافقوهم طوال العام الدراسي.

وأوضح مشروع جريح الوطن في منشور على صفحته في فيسبوك أن هذه الجلسات التي ينظمها المشروع بالتعاون مع مديريات التربية واتحاد شبيبة الثورة تستهدف بشكل أساسي تلافي أي عقبة أمام الجرحى ضمن المناهج الدراسية من خلال تعزيز مخزونهم الفكري بالمعلومات والأفكار المهمة الأساسية وإجراء مراجعات نهائية للمنهاج كاملاً إضافة إلى حل نماذج امتحانية لدورات سابقة.

يشار إلى أن المشروع ينظم مجموعة من الورشات تجمع عشرات الجرحى من مختلف نسب الإصابة في محافظات حمص وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية ودمشق وريفها.

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